現地６月15日、北中米Ｗ杯のグループH第１節で、マルセロ・ビエルサ監督が率いるウルグアイ代表がサウジアラビア代表とマイアミ・スタジアムで対戦した。FIFAランキング16位のウルグアイは、同61位のサウジアラビアを相手に立ち上がりから主導権を握り、いくつかのチャンスを作る。しかし仕留め切れずにいると、41分にセットプレーの流れから先制を許す。迎えた後半、猛攻を仕掛けるも、サウジアラビアの粘り強い守備に苦戦