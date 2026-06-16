愛知県碧南市で、生でも食べられる甘いトウモロコシ『味来』の収穫がピークを迎えています。味来は糖度が高く、生でも食べられるほど柔らかい粒が特徴のトウモロコシで、碧南市では19の農家が栽培しています。碧南市川口町にある長谷部実さんの畑で収穫が行われたのは、16日午前2時ごろから。日中の光合成で作りだした糖分を夜の間に蓄えるため、暗いうちから作業に取り掛かるということです。長谷部実さん：「食感が