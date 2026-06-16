「不気味ですね」ラブリ・ラムシ監督が更迭されたチュニジア代表について、日本代表の長友佑都はそうコメントした。６月15日（日本時間16日）の練習後に囲み取材に応じた39歳のベテランは、「監督が交代してどういうサッカーをしてくるか分からない」と警戒心を強めた。「気を引き締めないと足を掬われる可能性は大いにあるなと。チュニジアに負けてしまうと、スウェーデンもむちゃくちゃ良いチームなので、日本の予選敗退もあ