【その他の画像・動画等を元記事で観る】 アイナ・ジ・エンドが、6月15日より初のアジアツアー『AiNA THE END LIVE TOUR 2026－PICNIC－』の国内編を大宮公演にてスタートさせた。 ■5月29日にリリースされた最新曲「No Epilogue」をライブ初披露 4月に始まった『PICNIC』は、ソウル・バンコク・台北の3都市を回り、いずれも現地のファンを熱狂の渦に巻き込んだ。6月15日からスタートし