【写真＆動画】目黒蓮の最新投稿／『Precious』表紙ビジュアル／目黒蓮×BVLGARIのムービー Snow Manの目黒蓮が自身のInstagramを更新。カナダで撮影された雑誌『Precious』の表紙カットのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。 ■目黒蓮、カナダで撮影された素顔 目黒は「おまたせ オフショット。表紙に選んでもらったカットだよ。」とつづり、7枚の写真を投稿した。 公開された写真では、ハーフア