【その他の画像・動画等を元記事で観る】 木村拓哉による、山崎まさよしの名曲「セロリ」のカバー音源が、6月17日0時に配信リリースされることが発表された。 ■山崎まさよしサイドからの提案を木村拓哉が快諾 2025年9月25日にデビュー30周年を迎えた山崎まさよし。今回の木村拓哉による「セロリ」カバーは、そのスペシャル企画第2弾にあたる。 第1弾として1月にリリースされたDISH//による