日経225先物は11時30分時点、前日比100円安の6万9300円（-0.14％）前後で推移。寄り付きは6万9510円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万9790円）にサヤ寄せする形で、買いが先行して始まった。ただ、直後につけた6万9760円を高値に軟化し、現物の寄り付き直後には6万9240円まで売られた。もっとも、ナイトセッションでつけたレンジ内（6万9160円～6万9910円）での推移であり、終盤にかけては6万9250円～6万9400円辺