16日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比80円安の6万9350円と小幅安で推移。日経平均株価の前場現物終値6万9234.42円に対しては115.58円高。出来高は1万8634枚となっている。 TOPIX先物期近は3994ポイントと前日比14ポイント安、現物終値比5.63ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 69350