大村市の70代の女性が、現金約1500万円をだまし取られるニセ電話詐欺の被害にあいました。 ニセ電話詐欺の被害に遭ったのは大村市の70代の女性です。 警察によりますと女性は、5月25日から6月8日にかけ、NTT職員や警察官を名乗る男らから電話で、「あなたに資金洗浄の疑いがかかっている。あなたのお金を調査する必要がある。」などとうそを言われました。 信じた女性は複数回、自宅のポストの下に現金を置き、計1500万円を