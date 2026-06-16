ナチス・ドイツによるユダヤ人大量虐殺の犠牲になった少女アンネ・フランクをしのぶ集いが福山市で開かれました。■読み聞かせ「もし私が長生きをすることができたら私はこの世界と人々のためにはたらきます」福山市のホロコースト記念館で開かれた集いには約70人が参加しました。ホロコースト記念館は、大塚理事長がアンネの父と出会ったのをきっかけに開館しました。毎年6月12日のアンネの誕生日に合わせて集いを開
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