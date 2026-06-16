北海道内では６月１６日、火事が相次ぎ、佐呂間町の住宅では性別不明の１人の遺体が見つかりました。火事があったのは、旭川市神居町富沢の休業中の旅館です。午前５時４０分ごろ、近隣住民から「建物から煙が見える」と消防に通報がありました。当時、建物の中に人はいなかったとみられ、これまでにけが人はいません。また、佐呂間町浪速で午前５時４０分ごろ、平屋建ての住宅が燃える火事がありました。火はおよそ３０分後にほぼ