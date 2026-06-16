名古屋の東山動植物園で飼育されていた、オスのアミメキリン「スバル」が15日、死にました。 【写真を見る】2歳のアミメキリン｢スバル｣死ぬ 3歳になる直前で…“突然死症候群”の疑い 1週間前から下痢続く ｢人見知りや物怖じしない性格だった。残念でならない｣ 名古屋の東山動植物園 東山動植物園によりますと、2歳のオスのアミメキリン「スバル」は、1週間前から下痢が続いていましたが、15日午前10時頃に立てなくなり、午前10