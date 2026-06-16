平戸藩の黄金期を築いた3代藩主・松浦 隆信公をしのぶ390年法要が平戸市で営まれました。 平戸市の正宗寺で営まれたのは南蛮貿易を推進し国際都市・平戸の発展に貢献した『松浦(まつら) 隆信公』の390年法要です。 隆信公は海外との交易を進め平戸藩の黄金期を築いた藩主として知られています。 （松浦家41代 松浦 章さん） 「外国との関係というのはいろんな意味での発展に繋がる。そのノウハウを引き継いで発