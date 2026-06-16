フリーアナウンサーの有働由美子（57）が15日、自身のインスタグラムを更新。赤く腫れた腕を公開し、その理由を明かし反響が集まっている。【写真】「確かにパンパン」アレルギー発症で体が赤く腫れた有働由美子有働は「身体中パンパンに腫れました」と報告し、まだらに赤くなった腕の写真を披露。こうなった原因について「先日、疲労と二日酔いで食べた何かのアレルギーが出て」と明かし、具体的な食材は不明なものの、疲れ