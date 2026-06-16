厚生労働省は16日、公式Xを更新。糖尿病治療薬『マンジャロ』について説明した。【写真】「直ちに販売を中止して下さい」警戒を強めている東京都庁薬務課の公式アカウント投稿では「【マンジャロは糖尿病のお薬です】」と書き出し「マンジャロは「糖尿病」の治療を目的に承認された薬です。ダイエットなど、本来の目的以外で使用した場合、思わぬ健康被害が生じるおそれがあり危険です」と伝えた。続けて「医療者から薬のリ