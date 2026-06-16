きょうは雲が多いものの晴れ間もあり、汗ばむ暑さになるでしょう。 【写真を見る】東海地方は汗ばむ暑さに 予想最高気温は名古屋･岐阜28℃ 津26℃ 夜は雨の所も 愛知･岐阜･三重の天気予報（6/16 昼） 名古屋市内は朝から時々日差しが届いていますが、正午前は雲が広がっています。気温は26.1℃で、湿度は59％です。 きょうは午後も雲が出やすいものの、日差しが届く所も多いでしょう。夜は三重県南部では所々で雨が降る見込みで