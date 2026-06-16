虐待は肉体的なものだけではないことを知った。【漫画】「娘の友だちは放置子？」を読むXやInstagramで体験談をもとにした漫画を発信しているエェコ(@nakiri_aik)さん。ご近所トラブルや子育て中の出来事を描いた作品は多くの共感を集めている。今回は、ママ友の実体験をもとにした「娘の友だちは放置子？」から、娘の友人に虐待の可能性を感じ始めた母親の葛藤を描くエピソードを紹介する。■初めて知った“放置子”という言葉 sa