テレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）のきょう16日放送回では、バブル期に衝動買いした宝石が登場。驚きの結果が出る。【動画】色が変わる神秘の輝き！“200万円”の宝石→現在の価値に驚きの結果お宝は40年ほど前に衝動買いした「アレキサンドライト」の指輪2点。たまたまのぞいた洋品店で店主から「洋服も良いですが、こちらもいかが？」と見せられ、キラキラ光る様に思わず財布の紐が緩み100万円で購入