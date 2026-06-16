サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会の日本対オランダの試合をめぐる中国のサッカーファンの投稿が話題になっている。中国のSNS・小紅書（RED）のある男性は「オランダ対日本は（試合内容が）つまらなくて見ていられない」と投稿。試合の中継映像が映るテレビの写真をアップした上で、「オランダのユニフォームの色はチカチカして目がつらいし、試合も退屈。もういいや、寝るわ。明日にしよう（明日ハイライトを見よう）」