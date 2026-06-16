ゼッテリアは、「夏バーガーフェア」として、「ニンニク牛カルビバーガー」など期間限定メニュー4品を、2026年6月17日〜7月中旬までの予定で発売する。「ニンニク牛カルビバーガー」など用意"牛カルビ"の濃厚な味わいと、"日向夏"のさわやかな酸味という、対照的なおいしさを味わえるバーガーが登場。「ニンニク牛カルビバーガー」は、ビーフ100％パティに、甘辛な特製ソースで味付けした牛カルビ肉、ホクホクの揚げニンニク、シャ