俳優の本木雅弘が主演を務める映画『八月の声を運ぶ男』の公開日が8月21日に決定した。あわせて予告映像が解禁され、本木からコメントも到着した。【動画】映画『ネルソンさん、あなたは人を殺しましたか？』予告編本作は、長崎を拠点に1000人を超える被爆者の証言を集め続けた実在のジャーナリスト・伊藤明彦さんをモデルにしたヒューマンドラマ。大河ドラマ『麒麟がくる』などで知られる広島県出身の脚本家・池端俊策が脚本