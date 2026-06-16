ドラマ『親愛なる夫へ』で岩崎愁斗役俳優の田中麗奈と古川雄大がW主演を務める読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（毎週木曜後11：59〜※初回は深0：09〜）に出演する尾崎匠海（INI）が、14日に27歳の誕生日を迎え、サプライズバースデーが行われた。【写真】かわいい写真入り！INI・尾崎匠海へのバースデーケーキこの日、尾崎が演じる岩崎愁斗（いわさきしゅうと）が所属するY＆Mプロダ