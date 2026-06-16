ディズニー＆ピクサー最新作『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）の日本版声優が新たに発表され、『トイ・ストーリー3』でアンディからウッディたちを譲り受けた少女・ボニー役を天野叶愛（あまの・かれん）、新キャラクターのブレイズ役を白山乃愛（しろやま・のあ）が務めることが決定した。【動画】おもちゃたちとリリーパッドの出会いの本編シーン1995年の『トイ・ストーリー』日本公開から30年。世界中で愛され続けるシリ