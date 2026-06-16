7人組グループ・なにわ男子の西畑大吾が、21日放送のMBS／TBS系バラエティ特番『自撮りで集まれ 〜うしろのアレ何？〜』（後3：30）に出演する。放送に先駆け、ミッション終了後のコメントが公開された。【番組カット】パンおいしそう〜！自撮りする盛山晋太郎＆西畑大吾番組の舞台は、紫陽花が美しく咲き誇る鎌倉。西畑は、盛山晋太郎（見取り図）、相武紗季、柳原可奈子、後藤輝基（フットボールアワー）、河内大和、与田祐