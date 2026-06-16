ＴＢＳでは、７月７日（火）よる１０時に『M!LKの爆裂ミッション』を放送することが決定した。 いま人気爆発中のM!LKがGP帯で初の冠バラエティに挑戦！ SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。そんな彼らの勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番の放送が決定した。 数々のヒット曲を連発し、全世代から愛される彼らが