俳優福士蒼汰（33）が16日、都内で行われた、「デル・テクノロジーズ」ブランドアンバサダー就任式＆「XPS」新製品発表会に出席した。同社のブランドアンバサダーに就任した福士は「PCは身近な存在ですので、ブランドアンバサダーになれてうれしい。よく持ち運んだりもしていて、魅力も感じているので、ぜひそれを伝えていきたい」と意気込んだ。また、この日から発売開始された、日本待望のXPSシリーズ史上最薄、最軽量モバイルノ