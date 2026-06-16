テレビアニメ『転生したらスライムだった件』（転スラ）第4期の第83話（通算）の先行場面カット＆あらすじが解禁された。第83話「ミリムの友達」は、かつて自らが封印した混沌竜と対峙する魔王ミリムが描かれ、友を倒すことができないというミリムのため、リムルは混沌竜の中に残った魂の保護を狙う物語が描かれる。【画像】見たことない！幼少期のミリム迫力の戦闘シーン『転スラ』場面カット『転生したらスライムだった件