サッカー日本代表は１４日（日本時間１５日）、強豪オランダと引き分けて「勝ち点１」をもぎ取り、ベースキャンプを構える米テネシー州ナッシュビルへチャーター機で戻った。熱戦の舞台となったのは、地元アメフトチームの本拠地でもあるダラススタジアム。実はナッシュビルにもアメフトの本拠地スタジアムがある。その名も――。（デジタル編集部古和康行）サッカー日本代表は１４日、激闘の末にオランダと２−２で引き分け