右太もも裏の違和感を訴えていたDeNA・牧秀悟内野手（28）について、相川亮二監督（49）は出場選手登録を抹消しない方針であることを明かした。4月24日の巨人戦で走塁中に右太もも裏の肉離れ発症し、今月4日に復帰したばかりだった。同14日のロッテ戦はベンチ入りメンバーを外れ、病院で検査を受けた。「幸い抹消という形にはならなかったけど、それなりに付き合っていかなくちゃいけないというのが検査の結果でわかったこと