障害児支援施設に通う女子児童にわいせつな行為をしたとして元職員の男が逮捕された事件で、男が別の児童に性的暴行を加えたなどとして再逮捕されました。警視庁によりますと、障害児支援施設の元職員・後藤隆也容疑者（46）は2024年、施設に通う9歳の女子児童に千葉県柏市のショッピングモールのトイレで性的暴行を加え、その様子を撮影した疑いなどが持たれています。後藤容疑者は施設に通う児童の送迎を担当し、送迎中に別の女