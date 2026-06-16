元宝塚歌劇団の星組娘役で6月3日に「さよならは黄昏に」で歌手デビューをした有沙瞳（32）が15日、都内でデビュー記念ライブを行った。「今日はよろしくお願いします」のあいさつとともにデビュー曲で幕開け。大きな拍手に「ありがとうございます。本当にうれしく思います。今日は有沙瞳のいろいろな部分を見て楽しんでください」。2曲目からはカバー曲コーナー。林あさ美「恋してオモナ」、渡辺真知子「かもめが翔んだ日」などを