TBSは16日、人気爆発中の男性5人組「M！LK」のGP帯初の冠バラエティー特番「M!LKの爆裂ミッション」を放送すると発表した。7月7日午後10時に放送する。SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には「NHK紅白歌合戦」に初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティー特番の放送が決定した。数々のヒット曲を連発し全世代から愛される彼らが、これまでにない規模