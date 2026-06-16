アイドルグループ・日向坂46の四期生で“かほりん”の愛称で親しまれる藤嶌果歩（19）が、8月4日に1st写真集『果実の歩幅』（集英社）を発売する。このたび、書店別特典が一挙解禁された。【一覧】藤嶌果歩1st写真集書店別ポスター＆ポストカード全17種全11種のポストカードと全6種の折り目なしB3ポスターはすべて写真集未収録カットを採用。マイアミと北海道で撮影された“かほりん”の色とりどりな表情を見ることができる