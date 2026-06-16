お笑いコンビ、ダンビラムーチョの大原優一（35）が15日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。オンラインカジノ騒動で芸能活動を休止していた時期に助けてもらった先輩芸人を告白した。休止期間について「僕自身もキツイなというか。芸人もしかしたら辞めないといけないのかもって（思った）。当時はいろんな芸人さんに励ましの言葉とかいただいて。その中で一番救ってくれたのがもう中学生さん。も