国会では衆議院の政治改革特別委員会が開かれ、企業・団体献金の見直しに向けて与野党が提出した3つの法案について、各党が意見を表明しました。自民党長谷川淳二 衆院議員「我が党は『禁止よりも公開』のもと、政治資金の公開性・透明性の一層の確保に取り組む」特別委員会では、▼自民党と日本維新の会が提出した企業・団体献金のあり方などを議論する有識者会議を設置する法案、▼中道改革連合と国民民主党が提出した企