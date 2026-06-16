広島は１６日、「ピースナイター」として行われる８月６日・巨人戦（マツダ）で着用する特別ユニホームのお披露目会見を行った。当日は首脳陣と全選手が背番号「８６」のユニホームを着用。今年は胸に虹色のライン、背面には虹色の折り鶴がプリントされているデザインとなった。会見には名原典彦外野手（２５）と持丸泰輝捕手（２４）が出席。広島県出身の名原は「折り鶴は平和の象徴。野球ができている日常に感謝しながら、