プロ野球広島ファンで知られる俳優鈴木福（21）が16日までにインスタグラムを更新。マツダスタジアムで始球式を行うことを報告した。鈴木は、ユニホームを着た動画をアップし「交流戦も終わりですね〜6／23にマツダスタジアムで始球式します！ぜひ球場に来てくだされ！」と呼びかけた。広島ファンになったきっかけは、16年に同球場で始球式を行ったことだった。25年にも始球式を行っており、その時は左腕からきれいなフォーム