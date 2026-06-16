歌手の舟木一夫（81）が15日放送のBS12「鶴瓶ちゃんとサワコちゃん」（月曜午後9時）に出演。自身の引退を回避させたある大物の言葉を紹介した。1963年に発売した「高校三年生」が大ヒットしてスターになったが、70年代にはグループサウンズが台頭。舟木は「足かけ12、13年。僕は寒い時期って表現してる」という自身の低迷期を味わい、転職も「2回」考えたという。ただ、奔放な父の元で育ったことで心は強く、逆境を「どこかで