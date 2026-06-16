女優の上野樹里（40）が16日までにインスタグラムを更新。夫でロックバンド、TRICERATOPS（トライセラトップス）のボーカル＆ギター、和田唱（50）とともに制作したオリジナル楽曲の弾き語り動画を公開した。上野は「ちょっと過ぎてしまいましたが、40歳になった記念です。そして結婚も10周年です！この曲をピアノで弾き語りしてみました贅沢にも唱さんにギターを添えていただきました」と書き出し、自身が作詞、和田が作曲を手