ロッテは16日、6月19日の楽天戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）からZOZOマリンスタジアムにて7回裏終了時点でマリーンズがリードしている日にだけ「サブローマルハイボール」を販売開始することになったと発表した。サブローマルハイボールは、若鶴酒造株式会社（富山県砺波市）の三郎丸蒸留所にて製造する「三郎丸蒸留所のスモーキーハイボール」とサブロー監督を合わせた勝利のコラボハイボール。また、マリーン