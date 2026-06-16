インスタグラム更新バドミントン女子ダブルスで2024年パリ五輪銅メダルの志田千陽が14日、自身のインスタグラムを更新。「ゆるめのVlog」として貴重シーンを公開すると、ファンから歓喜の声が上がった。志田は「深夜便で帰国する日のゆるめのVlogとなっておりますオフな1日なので、ゆるめな気持ちで見てください」として動画を公開した。あくびをするシーンやメガネ姿でウィンクするシーンなどが収められている。コート上