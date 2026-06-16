米メディアがインスタグラム更新サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスでオランダと激突。2-2ドローで勝ち点1を獲得した。米国でも日本の綺麗なロッカーが話題になっているが、試合前後の違いが明らかになった。オランダに2度リードを奪われる苦しい展開。中村敬斗、鎌田大地のゴールで追いつき、貴重な勝ち点1を獲得した。米スポーツメディア「ブリーチャー