北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。この試合で数々の名場面を切り取ったスポーツカメラマンの写真が生まれたが、その中の1枚が「めちゃくちゃ良い写真」「日本人らしくて最高だよ」とサッカーファンの胸を打った。日本の一体感がこの1枚に表れていた。タッチライン付近でボールを持った伊東純也