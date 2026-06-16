W杯日本―オランダサッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。1-2の後半43分、セットプレーから鎌田大地の同点弾が決まりドロー発進となった。世界から称賛を集めた激闘を意外な場所から捉えた写真が公開され、海外ファンの視線を釘付けにしている。明暗が分かれた瞬間をばっちり捉えていた。後半43分、日本がコーナーキックから値