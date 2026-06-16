北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は15日（日本時間16日）、グループHの初戦サウジアラビア―ウルグアイが、米マイアミ・スタジアムで行われ、1-1で引き分けた。激しい攻防が繰り広げられた一戦で、選手の脚にスパイク痕がつく衝撃シーンが映り、ネット上で同情が広がった。注目の場面は後半10分過ぎだった。右サイドでの攻防。ルーズボールに反応したウルグアイのカノッビオが縦へ持ち込もうとした瞬