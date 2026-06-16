【モデルプレス＝2026/06/16】日向坂46の四期・藤嶌果歩が8月4日に発売する1st写真集『果実の歩幅』（集英社）の書店別特典が一挙公開された。【写真】日向坂46四期生、プールショット◆藤嶌果歩、色とりどりな表情魅せる全11種のポストカードと全6種の折り目なしB3ポスターはすべて写真集未収録カットを使用。マイアミと北海道で撮影された“かほりん”こと藤嶌の色とりどりな表情を楽しむことができる。◆藤嶌果歩、1st写真集決