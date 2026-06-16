【モデルプレス＝2026/06/16】TBSでは、7月7日（火）よる10時に『M!LKの爆裂ミッション』を放送することが決定した。【写真】M!LK、サプライズ発表された瞬間のリアルな表情◆M!LK、GP帯で初の冠バラエティに挑戦SNS総再生回数30億回を突破し、昨年末には『紅白歌合戦』初出場を果たすなど、爆発的な人気を誇る5人組グループ・M!LK。そんな彼らの勢いそのままに、TBSのGP帯で初となる冠バラエティ特番の放送が決定した。数々のヒッ