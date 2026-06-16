【モデルプレス＝2026/06/16】ABEMAでは2026年7月7日夜9時より、オリジナル恋愛リアリティーショー『シャッフルアイランド』シリーズの新シーズン『シャッフルアイランド Season7』を放送開始。このたび、参加メンバーが発表された。【写真】「シャッフルアイランド」新シーズン参加キャスト◆ABEMA恋愛リア「シャッフルアイランド Season7」『シャッフルアイランド』は、2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たち