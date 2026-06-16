今回紹介するのは、Threadsに投稿された、不思議でかわいい猫ちゃんのひとコマ。お部屋の中で透明ボウルをのぞき込んでいた猫ちゃん。何かが気になったのか、前足をそっと伸ばして、まぜまぜするような動きを見せていたようです。そこには、いったい何が見えていたのでしょうか…。 投稿はThreadsにて、4.6万回以上表示。4,606件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【動画：透明ボウルをのぞ