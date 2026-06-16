飼い主さんを物陰から見つめる子猫。その姿がガラス戸に反射して…？まさかの未知の生き物へと進化してしまう姿が笑えると、SNSで反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で201万再生を突破し、「一瞬まんまとびっくりしました」「可愛すぎて何回も見て笑ってしまいましたw♡」といった声があがりました。 【動画：子猫の姿が『ガラス戸に反射』→だんだんと変化していって…『衝撃の光景』】 おし